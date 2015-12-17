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    Алиев продолжит выступление в Финляндии

    Нападающий ЦСКА Алибек Алиев продолжит свою карьеру в финском клубе «Яро».

    «Мы определились с клубом Алиева. Игрок поедет возвращать в элиту команду, с которой, к сожалению, вылетел. Главный тренер финского футбольного клуба «Яро» Алексей Еременко сказал нам, что еще целый сезон с удовольствием поработал бы с парнем.

    Думаю, Алиев перейдет именно в этот клуб в аренду до лета следующего года», – рассказал начальник селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский.

    Напомним, что Алиев имеет опыт выступления за «Яро» с августа этого года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.12.2015 14:22
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    Комментарии (7)
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    vladimir-7
    1450358586
    ЦСКА купить нападающих не может,а вот своих молодых отдаёт в аренду. Так и воспитывайте своих Базелюка,Алиева,Панченко и купленных Витинью и Стрёмберга, а также можно просматривать из молодёжки. Понятно, что Л.В.Слуцкий смотрит теперь только в сторону сборной России и ему уже как бы не очень интересно беспокоиться о проблеммах команды. Но ему так думать ещё рановато.
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    Aztec58
    1450359008
    Короче, дзюдоист не вписался в конюшню.
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    FRZZ
    1450363984
    А где Александр Алиев, кто знает? Почему он ушел из Анжи?
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    ologreds
    1694996578
    numo452211
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