Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Семшов: «В 2008-м году нам советовали лететь домой сразу после четвертьфинала с Голландией»

    Семшов: «В 2008-м году нам советовали лететь домой сразу после четвертьфинала с Голландией»

    Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов считает, что России досталась хорошая группа на Евро-2016.

    «Сборная России попала в нормальную, добротную группу. Слабых команд нет, расслабляться нельзя. Жребий мог оказаться более сложным, попади мы в компанию к Франции, Германии, Испании или Бельгии. Стань нашими соперниками португальцы, все заговорили бы об удаче. Но на самом деле рассуждения сейчас чисто теоретические. На практике все увидим только летом. В каком состоянии футболисты подойдут к финальному турниру, кто как будет готов — вот ключевые моменты, исходя из которых надо судить о реальной силе соперников. Фавориты могут оступиться, тогда как заведомые аутсайдеры способны преподнести сюрприз и выступить серьезно. Словом, необходимо спокойно подготовиться к чемпионату Европы, а там играть в свой футбол. Думаю, наши по-любому должны проходить в следующий раунд. Ну а там как пойдет. Вспомните 2008 год: в четвертьфинале мы встречались с голландцами, громившими всех на групповом этапе. Нам рекомендовали из Базеля сразу лететь домой, но видите, как получилось», - сказал Семшов.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2015 08:45
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Inks
    1450093578
    По сути, так и получилось. Были бы те же 0:3 технарём))
    Ответить
    ologreds
    1694996598
    numo451900
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+