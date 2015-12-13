Джано: «Есть варианты продолжения карьеры в испанской Примере и немецкой Бундеслиге»

Полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы, а также сообщил об интересе испанских и немецких клубов к нему.

"После игры с шотландцами, в которой я получил травму, идет восстановительный процесс. Скоро уже начну тренироваться и поеду на сборы. Помимо предложений из испанской Примеры у меня есть некоторые варианты продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Надо обдумать, все взвесить, но если я решу остаться в России, то буду играть только за московский "Спартак", - сказал Джано.