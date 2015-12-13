Гордон: «Россия оказалась в заднице»

Известный актер и телеведущий Александр Гордон поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Евро-2016. Напомним, сборная России попала в группу В, где ее соперниками стали команды Англии, Уэльса и Словакии.

«Если честно, мы оказались в очень тяжелой ситуации, если не сказать – в заднице. Не стоит кого-то недооценивать, даже Уэльс. Расскажу историю. Был в Голландии как раз в тот момент, когда наши играли стыковой матч с Уэльсом, а в то же время голландцы встречались с шотландцами. После матча я вышел на улицу и увидел, что шотландцы уже празднуют, что меня очень удивило – как они могли обыграть Голландию? Вдруг меня встречает этот вот шотландец в юбке и говорит, принимая меня за голландца: «Радуешься? Шесть случайных мячей, и ты радуешься?». Тогда я понял, что все-таки справедливость восторжествовала, и Голландия выиграла.

Так вот в тот день, когда я лежал и смотрел матч нашей команды с Уэльсом, я был не уверен в сборной России, и точно так же не уверен в ней сейчас. Не надо думать, что Уэльс легко обыграть. По факту, нам попались две Англии», - отметил Гордон.