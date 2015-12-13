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    Гордон: «Россия оказалась в заднице»

    Известный актер и телеведущий Александр Гордон поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Евро-2016. Напомним, сборная России попала в группу В, где ее соперниками стали команды Англии, Уэльса и Словакии.

    «Если честно, мы оказались в очень тяжелой ситуации, если не сказать – в заднице. Не стоит кого-то недооценивать, даже Уэльс. Расскажу историю. Был в Голландии как раз в тот момент, когда наши играли стыковой матч с Уэльсом, а в то же время голландцы встречались с шотландцами. После матча я вышел на улицу и увидел, что шотландцы уже празднуют, что меня очень удивило – как они могли обыграть Голландию? Вдруг меня встречает этот вот шотландец в юбке и говорит, принимая меня за голландца: «Радуешься? Шесть случайных мячей, и ты радуешься?». Тогда я понял, что все-таки справедливость восторжествовала, и Голландия выиграла.

    Так вот в тот день, когда я лежал и смотрел матч нашей команды с Уэльсом, я был не уверен в сборной России, и точно так же не уверен в ней сейчас. Не надо думать, что Уэльс легко обыграть. По факту, нам попались две Англии», - отметил Гордон.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.12.2015 09:53
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    Комментарии (4)
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    Killofwrath
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    Норм группа... Все сборные - днище
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    LOKO 4ever
    1449995560
    будто посмотрел шоу на Первом,что он сказал,о чем речь вообще....
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    PNZ1985
    1449995620
    паникер..
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