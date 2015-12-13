Дзюба: «Говорить, «должны» или «обязаны» выходить из группы – слишком нагло с нашей стороны»

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Евро-2016. Отметим, что российская сборная попала в группу В, где встретится с командами Англии, Уэльса и Словакии.

–​ По тому, с кем играть по порядку в группе – важно, что начинаем с англичанами?

– Возможно, это и хорошо. Чтобы не вкатываться в турнир, а сразу побиться с фаворитом, постараться отнять у него очки. Важно почувствовать запах Евро, запах пролитой крови – все очень непросто, надо с первых секунд вырывать свое. Очень хорошо психологически встретиться с фаворитом группы, а дальше будет чуть проще. Мы уже поймем сразу и свое состояние, и уровень группы. Самое страшное в группе после Англии, может, будет уже и позади.

– Какое впечатление произвела сама жеребьевка?

– Честно говоря, только еще больше раззадорила, очень хочется поторопить время, попасть туда. Важно хорошо подготовиться – как правило, уровень подготовки оказывается самым главным фактором. Хочу пожелать всем нам, всей команде, чтобы мы в таком составе, как вышли на Евро, туда и поехали – чтобы обошлось без травм. Предстоит что-то грандиозное, я очень жду турнира. У меня уже были печальные опыты, когда на большой турнир не поехал, поэтому постараюсь подойти в хорошей форме. Постараюсь попасть в окончательный список на евро и там показать себя.

–​ Как считаете, из такой группы мы должны, обязаны выходить?

– Не соглашусь насчет должны и обязаны. Сказать, что должны или обязаны – это слишком нагло с нашей стороны. Наверное, даже англичане не могут так сказать о себе. Обязаны выходить из группы – это, наверное, сейчас только Германия, Испания и Франция. Я бы вот как сказал: мы постараемся сделать все, чтобы не разочаровать болельщиков. Мы очень сильно хотим выйти из группы. Мы приложим все силы, сделаем все, чтобы за нас не было стыдно, а выступление стало достойным такой страны, как Россия. А если придется вылетать, то чтобы вылет был с высоко поднятой головой, чтобы мы могли честно сказать нашим болельщикам: сделали все, что могли. Нельзя допустить, чтобы нам кричали: чего вы вообще сюда вышли? Хочется, чтобы страна нами гордилась, а болельщики, которые приедут поболеть за Россию, не чувствовали себя обманутыми. Вот это на самом деле главное.