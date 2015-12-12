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    Беленов и Ткачев покинут «Кубань»

    В зимнее трансферное окно «Кубань» может расстаться с рядом ведущих исполнителей. Футболисты не получают зарплату уже пять месяцев, за исключением нападающих Романа Павлюченко и Андрея Аршавина, которым не платят три месяца.

    В январе краснодарцев покинут 29-летний вратарь Александр Беленов и 26-летний полузащитник Сергей Ткачев. Оба обратились в Спортивный арбитражный суд с просьбой расторгнуть их контракты с клубом в одностороннем порядке. Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для этих футболистов — это «Краснодар». Беленов может сменить в воротах «быков» Андрея Диканя, отметившего в этом году 38-летие. А Ткачев добавит «горожанам» вариативности в полузащите, особенно с учетом того, что команда Олега Кононова весной продолжит выступление в трех турнирах: РФПЛ, Кубке России и Лиге Европы.

    Напомним, ранее генеральный директор "Кубани» Валерий Стаценко сообщил, что до Нового года долги по зарплате будут погашены.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.12.2015 06:14
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    Комментарии (3)
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    Foxitkuban
    1449898841
    Беленов нам точно не нужен. У нас Синицын на скамейке того-же уровня. Ткачев может и пригодился бы, но большую часть времени будет сидеть на скамейке, ибо Мамаева, Перейру, Жоаозиньо и Ахмедова не переплюнет. Вот кто бы реально мог бы усилить состав из Кубани, так это Хубулов. Тем более что чистого правого вингера у нас нет (Быстров не в счет, ибо стар).
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    Недовольный
    1449935793
    Капец,игрокам основного состава коими являются Беленов и Ткачев не платят пять месяцев зарплату,а двум чмошникам считающими себя неебаться звездами шеве и павлюку всего три,при учете того что первые играют постоянно и пытаются вытащить Кубань из ж*пы,а вторые только и делают что лечатся да восстанавливаются,ничем ровным счетом не помогая Кубанцам.Цирк,да и только...
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    ologreds
    1694996613
    numo451656
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