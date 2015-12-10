Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

После завершения матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов стали известны все участники 1/8 финала главного европейского турнира.

Победители групп: "Реал" (Испания), "Вольфсбург" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Зенит" (Россия).

Обладатели вторых мест: "ПСЖ" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия), "Ювентус" (Италия), "Рома" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Динамо" Киев (Украина), "Гент" (Бельгия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 декабря в швейцарском Ньоне. Команды будут разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, при жеребьевке будут разведены.

Петербургский "Зенит" стал единственным представителем от России в плей-офф раунде Лиги чемпионов. В соперники по 1/8 финала сине-бело-голубым могут достаться: "ПСЖ", ПСВ, "Бенфика", "Ювентус", "Рома" и "Арсенал".