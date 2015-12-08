Кобелев: «Аренда не самое лучшее продолжение карьеры для Кокорина»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, каким он видит будущее нападающего Александра Кокорина.

«Говорил с Кокориным и считаю, что аренда не самое лучшее продолжение карьеры. Он заслуживает хорошего контракта с хорошей командой. То, что мало играл, мы ощущали. Из 18 игр он провел восемь. В первую очередь ему необходимо найти мотивацию, уехать в хороший клуб или остаться в «Динамо», начинать выигрывать трофеи», – говорит Кобелев.

Также наставник поделился своим мнением о развитии клуба.

«Точка зрения руководства и моя – футболисты должны зарабатывать результат. Никому не надо нахождение в середине таблице. Нам необходимы люди, которые хотят играть в «Динамо». Необходим костяк, который на протяжении 8-10 сезонов играет, не уходит. Если возьмем четыре года после 2010-го, когда я был в команде, то из того состава остался только Шунин. Это говорит об отсутствии преемственности и костяка».