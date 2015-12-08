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    Кобелев: «Селекционный отдел «Динамо» – это два человека»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился информацией о трансферных планах клуба.

    «До Нового года должны определиться по контрактам игроков, у которых они истекают – Жирков, Ионов, Габулов, Кокорин. И исходя из этого будем смотреть по футболистам, которых сможем взять», – говорит Кобелев.

    Также наставник отметил, что функции спортивного директора выполняет он сам, и рассказал о селекционном отделе «Динамо».

    «Осталось два человека, этого на сегодняшний день хватает. У нас очень узкий круг претендентов, которых мы хотим взять. Смотреть можно много, анализировать и представлять, но у нас есть рамки по тем, кого можем взять. У нас есть кому участвовать в переговорах».

    Источник: «Советский спорт»

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    08.12.2015 01:01
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    Комментарии (3)
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    Zeff
    1449553520
    А чего жалуешься? А то давай, помогу.
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    FanatSerj
    1449559004
    Жирков старый, Кокорин без мотивации, у Габулова небось ЗП тоже еще с Анжи. Вот Ионова все таки стоит оставить, хоть он и стабильностью не блещет и вечно с какой то недовольной мордой лица.
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    ologreds
    1694996637
    numo451275
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