Ван Гаал: «Наша судьба не должна зависеть от ПСВ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями в преддверии матча шестого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

«Футбол заключается в забивании голов, это самый важный аспект футбола. Как тренер я не могу быть доволен, когда команда не забивает. В остальном же я доволен игрой своих подопечных. На данный момент игра с «Вольфсбургом» – самый важный матч для нас. Для клуба очень важно продолжить выступление в Лиге чемпионов, а сами игроки хотят показывать свои лучшие качества на высшем уровне. Клуб, команда и игроки должны доказать, что они заслуживают играть в плей-офф – вот поэтому важно победить завтра. Наша судьба не должна зависеть от ПСВ», – говорит ван Гаал.

Матч «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник 8 декабря. Начало – в 22.45.