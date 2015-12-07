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    • Кирилл Комбаров: «Мы шли к тому, чтобы не зарабатывать деньги, а просто играть в футбол»

    Кирилл Комбаров: «Мы шли к тому, чтобы не зарабатывать деньги, а просто играть в футбол»

    Защитник "Спартака" Кирилл Комбаров рассказал, что они с братом Дмитрием не думали о деньгах, когда начинали карьеру футболистов.

    "Когда мы с Димой были маленькие, еще не было таких зарплат, как сейчас, мы об этом даже не думали. Мы просто любили футбол и занимались любимым делом. Наверное, нам повезло, что мы попали в то время, когда в футболе есть хорошее финансирование. Мы шли к тому, чтобы не зарабатывать деньги, а просто играть в футбол, потому что мы его любим. Если у человека самоцель - заработать денег, не прикладывая к этому максимум усилий, то в один прекрасный момент все это оборвется, и человек просто закончит", - сказал Комбаров.

    Источник: Спорт FM

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    07.12.2015 18:29
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    Комментарии (8)
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    cruiff
    1449502199
    Сурово наш тренер молвил, Не прячясь в тени кулуаров, - «В какой бы кто не был форме, Сегодня играет Комбаров!» Фанаты на стадионе, Болельщики в шумных барах, Мясные, б..мжи и кони, Все знают: «Слева Комбаров!» Когда то паслись безответственно Здесь полчища динозавров. Списал их отбор естественный. Теперь вместо них Комбаров. Он прыгает выше Бубки, Бежит он быстрей кентавров, И в самой жестокой рубке Всегда на коне Комбаров! Захлебывается у микрофона Восторгами жиробас: «Ах до чего ж не банально играет в пас!» Еще громче теперь Таня плачет. На экранах ПВОшных радаров Она видит теперь свой мячик, Ей из речки его выпнул Комбаров. Фроммайхартовская эпоха Диктует законы жанра, В МЮ пусть позорится Рохо, У нас будет слева Комбаров! И нам не прогнуться, нет! Под градом судьбы ударов. У нас на них есть ответ! У нас на них слева Комбаров! Соперник уходит вправо, От смеха дыша едва, А там его встретит… Комбаров! Комбаровых, сyка два!!!
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    Дима1960
    1449519281
    Дима и Кирилл молодцы!Найдите команду получше гребанного "Спарт.."!
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    ologreds
    1694996639
    numo451237
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