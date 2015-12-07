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    • Смольников: «Заявление Виллаш-Боаша об уходе расстроило игроков»

    Смольников: «Заявление Виллаш-Боаша об уходе расстроило игроков»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал, что информация об уходе Андре Виллаш-Боаша расстроила игроков.

    «Если сравнивать с чемпионатом, то в Лиге чемпионов команда атакует, все идут вперед, и из-за этого все получается. Наш козырь — это контратаки, за счет этого у нас получаются хорошие матчи. В чемпионате России все чуть-чуть по-другому.

    Конечно, заявление о том, что тренер покинет клуб в конце сезона, нас всех расстроило, но времени еще много, поэтому постарались выкинуть такие мысли из головы, чтобы продолжать играть и выигрывать», - сказал Смольников.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.12.2015 11:40
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    Комментарии (6)
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    Сумкин Сын
    1449478347
    Это харашо,что в чемпионате всё по другому,это замечательно!!!!
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    pravda
    1449484171
    Проблема в том, что после ЛЧ Зенит решил, что может в чемпионате всех одной левой сделать
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    lysenkoff
    1449513419
    В Лиге чемпионов играют на контратаках + недооценка соперника. В Чемпионате все уже знают зенит. В ЛЧ Боаш себя показывает чтобы в команду хорошую пойти. А как Зеня отыграет в чемпионате, выйдем в еврокубки на следующий сезон или нет, ему до фени...
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    ologreds
    1694996642
    numo451178
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