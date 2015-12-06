Кобелев: «Погребняк из тех, кто никогда не опускает рук»

Наставник «Динамо» Андрей Кобелев выразил уверенность в нападающем команды Павле Погребняке, который отметился лишь одним голом в 11-ти встречах за бело-голубых.

«Можно ли сказать, что Погребняк не оправдал моих ожиданий? Ни в коем случае. Павел пришел к нам после трех месяцев лечения в Англии. Кроме того, он не проходил с командой предсезонную подготовку. Да, на его счету только один забитый мяч. Но Погребняк из тех, кто никогда не опускает рук, идет в борьбу, постоянно ищет моменты, которые у него есть в каждом матче. Я в Павла верю», – сказа Кобелев.

Напомним, что Погребняк перешел в «Динамо» из «Рединга» перед началом нынешнего сезона.