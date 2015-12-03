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    Россия опустилась на 24 место в рейтинге ФИФА

    ФИФА огласила очередной рейтинг-лист для национальных команд. Сборная Бельгии сохранила первое место, на вторую строчку поднялась Аргентана. В первую тройку, спустя довольно продолжительное время, вернулась сборная Испании. Действующий чемпион мира Германия опустилась на четвертую позицию. Россия потеряла одну позицию и теперь занимает 24 место.

    1 (1) Бельгия - 1440

    2 (3) Аргентина - 1383

    3 (6) Испания - 1370

    4 (2) Германия - 1347

    5 (5) Чили - 1273

    6 (8) Бразилия - 1251

    7 (4) Португалия - 1219

    8 (7) Колумбия - 1211

    9 (9) Англия - 1106

    10 (10) Австрия - 1091

    11 (12) Уругвай - 1074

    12 (11) Швейцария - 1050

    13 (21) Эквадор - 1040

    14 (16) Голландия - 994

    15 (13) Италия - 991

    ....

    23 (24) Босния - 898

    24 (23) Россия - 895

    Источник: ФИФА

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    03.12.2015 14:19
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    Комментарии (5)
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    maygli
    1449147460
    Бельгия на первом?!? С чего???
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    алекс88
    1449153615
    Босния которая провалилась и на евро не попала выше России????бредятина
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    Dagest..
    1449899504
    АргентанаDDD
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    ologreds
    1694996669
    numo450758
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