Рязанцев: «Оценкой работы Бердыева является результат его команды»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев прокомментировал сведения о том, что следующим наставником клуба может стать нынешний главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев.

«Можно сколько угодно дискутировать, как получилось бы у Курбана Бердыева сработаться с такими звездами, как Халк и Гарай, но оценкой его работы является результат, который показывает его команда. Какие-то выводы можно будет сделать только тогда, когда он потренирует команду. Меня не удивляет высокое место «Ростова», потому что я всегда знал, что Бердыев специалист самого высокого класса», – говорит Рязанцев.

Также футболист ответил на вопрос о своих планах на будущее.

«Сейчас просто не идет речи о моем уходе из «Зенита».