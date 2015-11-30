Бердыев: «Была хорошая игра для зрителей»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал исход матча 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

«В целом была хорошая игра для зрителей. В концовке последовало необязательное удаление за вторую желтую. Рад, что ребята в меньшинстве, пропустив гол, отыгрались. Увы, концентрации на последних минутах не хватило. Обидное поражение. Почему «Ростов» не играл агрессивнее, особенно в отборе и прессинге? Не знаю куда вы смотрели. Следующий вопрос.

Не кажется ли мне, что фортуна отвернулась? Есть такое, но гневить Бога нельзя. Повторюсь, ребята проявили характер, оставшись вдесятером, сравняли счет, но чуть-чуть не хватило концентрации. В первом тайме могли реализовать свои шансы, хотя шла обоюдоострая игра. В первом тайме мы много отбирали мяч после прессинга на чужой половине и создавали моменты», – говорит Бердыев.