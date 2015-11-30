ФИФА обнародовала имена трех претендентов на звание лучшего тренера года

В шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера 2015 года по версии ФИФА вошли Луис Энрике («Барселона»), Хосеп Гвардиола ("Бавария") и Хорхе Сампаоли (сборная Чили).

В нынешнем году Энрике привел каталонцев к победам в Примере, Кубке Короля, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, «Бавария» под руководством Гвардиолы выиграла Бундеслигу, а чилийцы во главе с Сампаоли стали обладателями Кубка Америки.

Церемония вручения этого приза, а также «Золотого мяча» и награды автору лучшего гола состоится 11 января 2016 года в Цюрихе.