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  • ФИФА обнародовала имена трех претендентов на звание лучшего тренера года

ФИФА обнародовала имена трех претендентов на звание лучшего тренера года

30 ноября 2015, 19:00
8

В шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера 2015 года по версии ФИФА вошли Луис Энрике («Барселона»), Хосеп Гвардиола ("Бавария") и Хорхе Сампаоли (сборная Чили).

В нынешнем году Энрике привел каталонцев к победам в Примере, Кубке Короля, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, «Бавария» под руководством Гвардиолы выиграла Бундеслигу, а чилийцы во главе с Сампаоли стали обладателями Кубка Америки.

Церемония вручения этого приза, а также «Золотого мяча» и награды автору лучшего гола состоится 11 января 2016 года в Цюрихе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Весь мир Бавария Барселона Чили Гвардиола Хосеп Энрике Луис Сампаоли Хорхе
Комментарии (8)
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Mr Abdullaev
1448903388
Однозначно Энрике!
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skipushkach
1448905458
Сампаоли на Спалетти очень похож(ну или наоборот)
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MrVanes-Zenit
1448907433
Энрике
Ответить
CSKA-39-
1448908185
Бердыев где?
Ответить
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