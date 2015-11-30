«Урал» готовится к «Локомотиву» на естественном поле

В понедельник «Урал» начал подготовку к заключительному матчу 2015 года, в котором встретится с «Локомотивом». Он состоится в пятницу, 4 декабря в Москве. Начало встречи намечено на 19:00 по московскому времени.

В воскресенье футболисты «Урала» провели восстановительную тренировку, а сегодня занятие проходило на основном поле «СКБ-Банк Арены». Во вторник занятие также пройдет на естественном поле, а затем игроки, скорее всего, переберутся в манеж, где и проведут последние перед вылетом в Москву тренировки.