Гранквист: «Надеюсь, «Кубань» останется в Премьер-лиге»

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист верит, что руководству «Кубани» удастся решить финансовые проблемы, что поможет остаться команде в Премьер-лиге.

«Я не думаю, что если «Кубань» покинет Премьер-лигу, то это принесет какую-то пользу. Всегда приятно играть в дерби. Собирается много людей, эти матчи вызывают большой ажиотаж. Я надеюсь, что «Кубань» останется, найдет решение финансовых проблем и будет продолжать играть на высшем уровне», – сказал Гранквист.

Напомним, что «Краснодар» проведет в понедельник матч 17-го тура Премьер-лиги против «Ростова».