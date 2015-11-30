Кононов: «Задача в Лиге Европы – финал»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал, что чемпионат России является приоритетным турниром для его команды, однако и в Лиге Европы «быки» рассчитывают замахнуться на серьезное достижение.

– В связи с попаданием в плей-офф Лиги Европы зимой вам вновь придется подписывать свободных агентов из-за финансового фэйр-плей. Можете назвать позиции, которые вызывают вопросы?

– Ведутся определенные переговоры с рядом игроков, но они пока еще находятся на стадии проработки.

– В клубе есть разделение турниров по степени значимости?

– Нет, но мы понимаем, что первостепенный турнир – чемпионат России. Ведь от того, как мы выступим в нем, будет зависеть то, в каком турнире мы примем участие на следующий сезон: Лиге чемпионов, Лиге Европы или же вообще нигде. Поэтому ставим большую цель себе – чемпионат России. Лига Европы тоже важна. Она по значимости велика. Мы понимали, что должны выходить из группы. И добились этого. И теперь поэтапно ставим цели – пройти как можно дальше.

– На первой стадии плей-офф какого соперника вы бы предпочли видеть в Лиге Европы?

– На такой стадии нет слабых соперников. Конечно, хотелось бы видеть такую команду на этой стадии, которую мы смогли пройти.

Но даже сейчас, играя с «Боруссией», мы получили немалый опыт. И мы играли весьма неплохо на фоне такого оппонента. Поэтому почему бы нам не замахнуться и на серьезное достижение в Лиге Европы? Финал? Конечно!