Почетный болельщик «Локомотива»: «Баран помог Семину стать чемпионом»

Почетный болельщик «Локомотива», доктор наук Демури Кертадзе считает, что команде не хватает лидера. Он также вспомнил, что помогло «железнодорожникам» осенью 2002 года обыграть ЦСКА в «золотом матче».

– В нынешнем «Локомотиве» есть лидеры уровня Лоськова, Овчинникова, Евсеева?

– К сожалению, таких бойцов я не вижу. Есть задатки лидерства у Тарасова, Самедова, Касаева. Но не более того. Лидер – это прежде всего стабильность. Кстати, именно ее отсутствие отличает нынешний «Локомотив» от того, который побеждал во времена Семина и Филатова.

– С Юрием Павловичем давно знакомы?

– Лет двадцать. Подружились, когда стали соседями. С того момента и заболел «Локомотивом».

– По дружбе советы ему давать приходилось?

– А как же! Один из них оказался по-настоящему золотым. Семин никак не мог обыграть возглавлявшего ЦСКА Газзаева. Осенью 2002-го «Локомотиву» предстоял решающий матч за чемпионство. Перед ним я предложил Палычу по старому обычаю на удачу зарезать барана. В день игры барашка привезли в Баковку. Четвероногий оказался на редкость капризным и упрямым – бегал по базе, визжал. Словом, наделал переполоха. Ребята в это время отдыхали перед матчем. Лоськов проснулся и давай возмущаться – через несколько часов игра, а вы ерундой занимаетесь! Ему стали объяснять – мол, на удачу это. Но капитан, ни в какую – гоните его в шею, я ни в какие приметы не верю! А вечером именно Димка единственный гол забил, который оказался золотым.