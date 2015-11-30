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  • Почетный болельщик «Локомотива»: «Баран помог Семину стать чемпионом»

Почетный болельщик «Локомотива»: «Баран помог Семину стать чемпионом»

30 ноября 2015, 03:49
2

Почетный болельщик «Локомотива», доктор наук Демури Кертадзе считает, что команде не хватает лидера. Он также вспомнил, что помогло «железнодорожникам» осенью 2002 года обыграть ЦСКА в «золотом матче».

– В нынешнем «Локомотиве» есть лидеры уровня Лоськова, Овчинникова, Евсеева?

– К сожалению, таких бойцов я не вижу. Есть задатки лидерства у Тарасова, Самедова, Касаева. Но не более того. Лидер – это прежде всего стабильность. Кстати, именно ее отсутствие отличает нынешний «Локомотив» от того, который побеждал во времена Семина и Филатова.

– С Юрием Павловичем давно знакомы?

– Лет двадцать. Подружились, когда стали соседями. С того момента и заболел «Локомотивом».

– По дружбе советы ему давать приходилось?

– А как же! Один из них оказался по-настоящему золотым. Семин никак не мог обыграть возглавлявшего ЦСКА Газзаева. Осенью 2002-го «Локомотиву» предстоял решающий матч за чемпионство. Перед ним я предложил Палычу по старому обычаю на удачу зарезать барана. В день игры барашка привезли в Баковку. Четвероногий оказался на редкость капризным и упрямым – бегал по базе, визжал. Словом, наделал переполоха. Ребята в это время отдыхали перед матчем. Лоськов проснулся и давай возмущаться – через несколько часов игра, а вы ерундой занимаетесь! Ему стали объяснять – мол, на удачу это. Но капитан, ни в какую – гоните его в шею, я ни в какие приметы не верю! А вечером именно Димка единственный гол забил, который оказался золотым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (2)
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Barcelona_loko
1448849932
Никак не мог обыграть возглаглавлявшего ЦСКА Газзаева??? В 2002, в 17 туре 28 июля Цска проиграл Локомотиву и тренером там Газзаев был )
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Сумкин Сын
1448854484
Баран Кертадзе помог Лакамативу.
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