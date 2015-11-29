Генеральный директор «Тосно»: «В следующем сезоне команда будет бороться за выход в РФПЛ»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона и следующий год. По словам руководителя команды, «Тосно» не собирается сниматься с розыгрыша ФНЛ, напротив, постарается решить задачу по выходу в Российскую футбольную Премьер-лигу.

«Могу заверить, что «Тосно» не снимется с ФНЛ, мы будем усиливаться. И в течение второй части первенства мы хотим сформировать состав с прицелом на следующий сезон, чтобы бороться за выход в премьер-лигу. Разговоров об уменьшении финансирования нет, мы перед Новым годом со всеми ребятами рассчитаемся полностью. У нас осталась задолженность только по одной зарплате», – сказал Матюшенко.