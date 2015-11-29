Глава комитета по этике РФС: «Критика Боаша? Лексикон, который используют мужики в бане, неприемлем»

Председатель комитета по этике РФС Владимир Лукин поделился мнением о словах главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша после матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Терека». По словам специалиста, его удивило то, что португальский наставник питерцев позволил себе высказаться в такой манере.



«В критических замечаниях надо придерживаться приличных форм. Особенно тренерам, руководителям команд, потому что на них, на их поведение ориентируются футболисты. При этом меня удивляет, что Андре Виллаш-Боаш, человек с европейским бэкграундом, позволяет себе высказываться в такой манере.



Критика Виллаш-Боаша небезосновательна. Руководители клубов, регионов, чиновники не должны вмешиваться в проведение матча. Это является нарушением и, надеюсь, РФС проведет соответствующую работу. Но при этом надо понимать, что тот лексикон, который используют мужики в бане, неприемлем в публичном поле.



Считаю, это [использование микрофона на стадионе] неправильно, и я уже предложил внести соответствующие поправки. Как председатель комитета по этике могу сказать, что дело тренера «Зенита» мы не рассматривали и не собирались, потому что из РФС не обращались», – сказал Лукин.