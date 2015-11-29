Серия А. «Рома» уступила «Аталанте», «Удинезе» переиграл «Кьево»

В матче 14-го тура итальянской Серии A «Рома» на своем поле потерпела поражение со счетом 0:2 от «Аталанты». На 40-й минуте Алехандро Гомес открыл счет, а на 82-й минуте Херман Денис установил окончательный результат, реализовав пенальти.



В параллельных встречах «Карпи» обыграл со счетом 2:1 «Дженоа», «Верона» уступила «Фрозиноне» (2:3), а «Удинезе» в гостях вырвал три очка в матче с «Кьево» (3:2).

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

Рома – Аталанта – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гомес, 40; 0:2 – Денис (с пенальти), 82.

Удаления: Майкон, 81; Стендардо, 87; Грасси, 90+2.

Кьево – Удинезе – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Палоски, 26; 1:1 – Фрей (гол в свои ворота), 42; 1:2 – Теро, 46; 2:2 – Инглезе, 72; 2:3 – Теро, 80.

Фрозиноне – Верона – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Чиофани (с пенальти), 20; 2:0 – Чиофани, 40; 3:0 – Дионизи, 48; 3:1 – Вивиани, 69; 3:2 – Морас, 76.

Дженоа – Карпи – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Фигейраш, 6; 1:1 – Борьелло, 57; 1:2 – Дзаккардо, 80.

Удаление: Паволетти, 6.

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