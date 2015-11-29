Моуринью: «Матч с «Тоттенхэмом» – лучший в сезоне»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью заявил, что доволен действиями своей команды в матче четырнадцатого тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:0).

«Это лучшая игра в сезоне, причем, нам противостоял опасный соперник. Мои футболисты приложили все усилия и реализовали мой план по действиям в обороне. Мы контролировали игру и заслужили больше, чем одно очко. С Костой никаких разногласий. Если он внимательно смотрел игру, то понял, что от него требуется», – сказал наставник.