Слуцкий: «Уже видно, что у ЦСКА совсем не осталось сил»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими первыми впечатлениями после игры против «Анжи» (1:1) в 17 туре чемпионата России.

«Концовку проводим очень тяжело, уже видно, что совсем не осталось сил, три основных защитника не играли. Все это ни в коем случае не оправдание, надо и в этих ситуациях пытаться выжимать максимум. Понятно, что есть некая неудовлетворенность, потому что мы выигрывали по ходу встречи и в целом владели достаточно ощутимым преимуществом, но согласен, что по количеству созданных моментов на победу мы не наиграли. График тяжелый, но мы знаем, в каком графике выступаем. У нас квалифицированные и волевые футболисты, и я уверен, что мы сможем две последние встречи провести максимально достойно.

«Анжи» совсем другой был сегодня по сравнению с первым матчем. Позиций шесть-семь поменялось в стартовом составе. Великолепный стадион, прекрасное поле, отличные болельщики. От всей души желаю, чтобы «Анжи» сохранил прописку в Премьер-Лиге, потому что приезжать сюда приятно и здесь есть вся инфраструктура, которая соответствует уровню Премьер-Лиги», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».