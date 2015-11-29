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    Бензема может пропустить Евро-2016 из-за Вальбуэна

    Нападающий сборной Франции Карим Бензема может не попасть в окончательный список футболистов, которые сыграют за национальную команду на Евро-2016.

    Тренерский штаб сборной не возьмет форварда "Реала" на домашний турнир, если он все еще будет фигурантом расследования по делу полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.

    Напомним, по делу сейчас ведется следствие. Француз подозревается в том, что был посредником, когда неизвестные угрожали Вальбуэна опубликовать интимное видео с его участием.

    Источник: L' Equipe

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    29.11.2015 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -4

      Писюнг 1 декабря 2015, 17:21

      араб, что с него взять

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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 29 ноября 2015, 17:52

      То есть я правильно понимаю,что это Вальбуйна ещё и виноват в том,что Бензема может пропустить ЧЕ?))) Тот кто придумывает заголовки,это просто жесть))

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      Рейтинг: +26

      Aleron 29 ноября 2015, 17:44

      Мда, заголовок кричащий и отношения к существу дела не имеющий совсем. Бомбардир - это желтая бульварная газетенка что ли?

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      Рейтинг: +25031

      bset 29 ноября 2015, 17:17

      Пропустит домашний Чемпионат Европы. Если Францию начнет снова хандрить, неизвестно когда они поучаствуют в следующем крупном турнире. Будет плохо играть в Реале - выкинут и Франции он больше не будет нужен) А все из-за глупости своей огромной. Играл бы дальше в футбол, прогрессировал, приносил командам победы и все. Нет, надо было влезть и насолить человеку.

      -1
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