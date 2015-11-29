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Бензема может пропустить Евро-2016 из-за Вальбуэна

29 ноября 2015, 16:16
4

Нападающий сборной Франции Карим Бензема может не попасть в окончательный список футболистов, которые сыграют за национальную команду на Евро-2016.

Тренерский штаб сборной не возьмет форварда «Реала» на домашний турнир, если он все еще будет фигурантом расследования по делу полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

Напомним, по делу сейчас ведется следствие. Француз подозревается в том, что был посредником, когда неизвестные угрожали Вальбуэна опубликовать интимное видео с его участием.

Источник: L' Equipe
Чемпионат Европы Европа Франция Реал Бензема Карим Вальбуэна Матье
Комментарии (4)
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Aleron
1448808262
Мда, заголовок кричащий и отношения к существу дела не имеющий совсем. Бомбардир - это желтая бульварная газетенка что ли?
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GoldPlayFIFARus9
1448808755
То есть я правильно понимаю,что это Вальбуйна ещё и виноват в том,что Бензема может пропустить ЧЕ?))) Тот кто придумывает заголовки,это просто жесть))
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Писюнг
1448979714
араб, что с него взять
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