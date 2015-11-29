Бензема может пропустить Евро-2016 из-за Вальбуэна

Нападающий сборной Франции Карим Бензема может не попасть в окончательный список футболистов, которые сыграют за национальную команду на Евро-2016.



Тренерский штаб сборной не возьмет форварда «Реала» на домашний турнир, если он все еще будет фигурантом расследования по делу полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

Напомним, по делу сейчас ведется следствие. Француз подозревается в том, что был посредником, когда неизвестные угрожали Вальбуэна опубликовать интимное видео с его участием.