Председатель комитета по этике РФС: «Критика Виллаш-Боаша небезосновательна»

Председатель комитета по этике РФС Владимир Лукин прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша после игры против «Терека» (1:4) в 17 туре чемпионата России.

«В личностном плане я могу отметить следующее. В критических замечаниях надо придерживаться приличных форм. Особенно тренерам, руководителям команд, потому что на них, на их поведение ориентируются футболисты. При этом меня удивляет, что Андре Виллаш-Боаш, человек с европейским "бэкграундом", позволяет себе высказываться в такой манере.

Сама дискуссия на тему, которая возмутила тренера "Зенита" - это, кстати, нормально. Критика Виллаш-Боаша небезосновательна. Руководители клубов, регионов, чиновники не должны вмешиваться в проведение матча. Это является нарушением и, надеюсь, РФС проведет соответствующую работу. Но при этом надо понимать, что тот лексикон, который используют мужики в бане, неприемлем в публичном поле», - сказал Лукин.