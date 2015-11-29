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    Председатель комитета по этике РФС: «Критика Виллаш-Боаша небезосновательна»

    Председатель комитета по этике РФС Владимир Лукин прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша после игры против «Терека» (1:4) в 17 туре чемпионата России.

    «В личностном плане я могу отметить следующее. В критических замечаниях надо придерживаться приличных форм. Особенно тренерам, руководителям команд, потому что на них, на их поведение ориентируются футболисты. При этом меня удивляет, что Андре Виллаш-Боаш, человек с европейским "бэкграундом", позволяет себе высказываться в такой манере.

    Сама дискуссия на тему, которая возмутила тренера "Зенита" - это, кстати, нормально. Критика Виллаш-Боаша небезосновательна. Руководители клубов, регионов, чиновники не должны вмешиваться в проведение матча. Это является нарушением и, надеюсь, РФС проведет соответствующую работу. Но при этом надо понимать, что тот лексикон, который используют мужики в бане, неприемлем в публичном поле», - сказал Лукин.

    Источник: ТАСС

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    29.11.2015 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 ноября 2015, 15:42

      У Боаша после каждого поражения виноваты все,кроме него,хотя с криками в микрофон по ходу матча согласен с ним

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Asbjorn 29 ноября 2015, 17:50

      Ну нытик немножко. Но эмоционален всегда. И в игре на него приятно смотреть

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