Вальдес покинет «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Виктор Вальдес намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время. Испанец не доволен своим положением в команде и хотел бы перезагрузить свою карьеру, покинув английский клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает источник, Вальдес и руководство «красных дьяволов» очень близки к соглашению, которое устроит обе стороны и позволит игроку начать поиск новой команды на правах свободного агента.

Сообщается, что интерес к испанскому стражу ворот проявляют ряд команд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. «МЮ» не намерен усилять конкурентов по национальному первенству, поэтому наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Вальдеса являются «Валенсия» и «Эспаньол».

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего голкипера в 5 миллионов евро.