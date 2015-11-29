Мутко: «Карадениз, по сути, русский парень»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что решение президента РФ Владимира Путина запретить российским работодателям нанимать на работу сотрудников с турецким гражданством с 1 января 2016 года не коснется турецких легионеров, которые выступают в российских клубах, в том числе полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза.

«Конечно, нет. У кого есть действующие контракты, все будут работать. Карадениз, по сути, русский парень, замечательный человек. Если бы все такие были как он, было бы все здорово», - сказал Мутко.