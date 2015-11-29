Терехин: «С такой игрой Виллаш-Боашу нет смысла говорить о выкриках в микрофон»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин после матча 17-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Зенитом» (4:1) заявил, что наставник сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш напрасно жалуется на выкрикивания в микрофон во время игры.

–​ После матча Виллаш-Боаш посетовал на выкрикивания в микрофон во время матча, и что судье не хватило силы воли, чтобы прекратить это.

– Ну и что, на всех стадионах где-то что-то выкрикивают, не вижу проблем в этом. Я думаю, Боашу с такой игрой об этом говорить смысла нет, вам четыре гола забили, а тут кто-то выкрикивает... Вы просто обыграйте соперника и рассказывайте об этом.

–​ Вообще это сильно мешает во время игры?

– Может, Боашу и мешает, но я не думаю, что на футболистов это влияет. Если люди играют на полных стадионах, то естественно постоянно доносятся выкрики с трибун.