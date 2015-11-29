Бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Бурсаспор»

Бывший главный тренер "Спартака" Мурат Якин, ныне не имеющий места работы, должен возглавить турецкий "Бурсаспор". Сообщается, что стороны уже договорились о подписании трудового соглашения.

Ранее турки расстались с другим наставником Сагламом Эртюгрюлом, который успел привести клуб к победе в чемпионате.

Выбор на пост нового главного тренера "Бурсаспора" кандидатуры Якина объясняется знанием швейцарца сразу пяти языков.