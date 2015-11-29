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    Бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Бурсаспор»

    Бывший главный тренер "Спартака" Мурат Якин, ныне не имеющий места работы, должен возглавить турецкий "Бурсаспор". Сообщается, что стороны уже договорились о подписании трудового соглашения.

    Ранее турки расстались с другим наставником Сагламом Эртюгрюлом, который успел привести клуб к победе в чемпионате.

    Выбор на пост нового главного тренера "Бурсаспора" кандидатуры Якина объясняется знанием швейцарца сразу пяти языков.

    Источник: ТАСС

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    29.11.2015 10:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +483

      headdevil 29 ноября 2015, 13:40

      Вот люди трудятся, языки учат, чтобы работать, а у нас наши тренеры ничего не учат, и иностранных не заставляем.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > headdevil 29 ноября 2015, 13:52

      Тут не совсем в этом дело. Он же швейцарец, так что 3 официальных языка своей страны - немецкий, французский и итальянский - с детства с скорее всего знает, плюс турок по национальности - наверняка с детства же учил ещё и родной. Вот тебе уже четыре.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 29 ноября 2015, 13:24

      Да. Изгнание из Спартака, это отличный старт для дальнейших успехов!

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      Рейтинг: +197

      proekt 29 ноября 2015, 10:48

      Удачи Якин!!!

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