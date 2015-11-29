«Боруссия» Д – «Штутгарт». Онлайн-трансляция

Дортмундская «Боруссия», демонстрирующая в этом сезоне яркий футбол, изо всех сил пытается навязать борьбу «Баварии» в споре за титул чемпиона Германии. На данный момент отставание черно-желтых от первой строчки, где восседает действующий чемпион, составляет 11 очков, но в случае победы над «Штутгартом», который находится в зоне вылета, оно сократится до восьми пунктов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Боруссия» Д – «Штутгарт». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 17:30, не пропустите!