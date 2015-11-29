Никонов: «Поторопились не с увольнением, а с назначением Хомухи»

Экс– тренер «Торпедо-ЗИЛа» и юношеской сборной России Вадим Никонов считает, что отставка Дмитрия Хомухи с поста главного тренера молодежной сборной России была поспешным решением.

— Не поторопились с отставкой Хомухи?

— Я думаю, поторопились сначала назначить. Не подумали перед этим. Это первое. А теперь сняли. Я не могу сказать, зачем это сделали. Как говорят, первый блин комом. Но, повторюсь, вообще непонятно, зачем так скоропостижно назначили Хомуху. Другая команда была, другие люди. Да и с самого первого матча ему нельзя было своих ребят обижать. Наверное, это тоже повлияло на итоговый результат. Но и поражение от Азербайджана — 0:3. Немцы-то их 3:1 обыграли. Это тренерские ошибки, скорее всего. Может, старшие ребята не так восприняли. Но еще раз скажу: поторопились. Раз, и Хомуха — главный тренер. Спешка, как говорится, нужна либо в бане, либо когда блохи. А сейчас так же поспешили снять. Может быть травма для тренера. Наверняка он переживает. Наверняка говорит, что высоко подняли и низко опустили.

— Хомуха сможет теперь найти работу?

— Сейчас работу вообще найти трудно. Тренерскую тем более. Особенно сложно трудоустроиться в клуб. Чтоб пригласили после увольнения с такой формулировкой. Поживем — увидим. Я лично желаю ему, чтоб не особо горевал. Жизнь на этом не заканчивается. Тем более Хомуха свою лепту в историю российского футбола уже внес. Не так много у нас тренеров, которые чемпионат Европы по футболу выигрывали.

— Есть удачная кандидатура на этот пост?

— Не знаю. Я даже не знаю, кто это будет решать. Если те же, кто и раньше, то найдут кого-нибудь.