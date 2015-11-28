Созин: «За слова Виллаш-Боаша нужно спросить с «Зенита»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

«Комитет по этике при Виталии Леонтьевиче еще не собирался. Я считаю, что на такие высказывания после проигранных матчей нужно делать скидку. Виллаш-Боаш уходит из «Зенита». Я не думаю, что надо на это внимание обращать. Раз руководство клуба этого не делает, значит, они его поддерживают. Тут надо спрашивать с клуба, правильно ли это.

Я не могу инициировать заседание комитета по этике, это может сделать президент РФС или исполком. Но если бы меня спросили, готов ли инициировать заседание комитета по этому вопросу, я бы ответил, что не готов», – говорит Созин.

Также он сравнил поведение португальца с поведением российских тренеров.

«Это эмоции, но надо себя сдерживать. Никогда Леонид Слуцкий не скажет так, хотя наши тренеры тоже грубят – Валерий Карпин, Игорь Черевченко начал».