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    Стадион «Ростов-Арена» готов на 37 процентов

    Строительство стадиона "Ростов-Арена", который примет матчи чемпионата мира 2018 года, завершено на 37 процентов. Об этом donnews.ru рассказал глава областного министерства строительства, архитектуры и территориального развития Николай Безуглов.

    "На сегодняшний день практически на 90 процентов завершены работы по устройству железобетонных колонн, на 86 – выполнены работы по устройству железобетонных перекрытий, на 82 – устройство железобетонных стен. На 55 процентов завершены работы по устройству балок для перекрытия трибун и на четверть – устройство лестничных железобетонных маршей", - отметил министр.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 16:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 ноября 2015, 16:45

      Так там турки работают))) Как быть?

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