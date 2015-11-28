Газинский: «Интересно играть с топ-командами, но хочется пройти дальше»

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, кого хотел бы видеть в соперниках "быков" в плей-офф Лиги Европы.

– С кем хотели бы сыграть в плей-офф?

– Кто попадется с тем и будем играть. На каждого соперника нужно настраиваться. Интересно сыграть с командами высокими уровня, но хочется пройти дальше и соперника послабее.

– Какие шансы у "Краснодара" пройти дальше? Сергей Силкин сказал, что дальше не пройдете.

– Ну... Будет день – будет пища. Нужно посмотреть соперника, а потом готовиться. Кононов расскажет, как нужно будет играть.