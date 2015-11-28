Насри: «Вальбуэна поставил меня в неловкое положение, у него нет права очернять меня в прессе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри отверг обвинения в свой адрес о причастности к шантажу партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

«Именно он поставил меня в такое неловкое положение. Я поговорю с Матье. Честно говоря, мне плевать на эту историю с шантажом Вальбуэна.

Это не моя проблема. Если он хочет смешать все в одну кучу, потому что я просто знаю тех людей, которые его шантажируют, и считает, что я как-то с этим связан, то это его право.

В любом случае, у него нет права очернять меня в прессе или говорить что-то плохое обо мне, когда меня нет рядом.

Я не удивлен, что Матье сказал, что у нас с ним сложные отношения. Если он хочет выглядеть жертвой в этой истории – нет проблем. В этой ситуации он жертва, но ему не нужно ничего говорить обо мне и упоминать мое имя.

Мы не друзья и никогда ими не будем. Но чужие беды не делают меня счастливым. У меня есть чем заняться кроме этой истории с шантажом. Я обязательно с ним поговорю.

Меня не вызывали ни на какие допросы к следователям или в полицию. Если бы я действительно был как-то в это вовлечен или меня упоминали на записях прослушки, то я бы уже получил повестку. Тут нельзя просто так отвертеться. Бензема же вызвали на допрос из «Реала».

Не стоит говорить о каком-то моем посредничестве, потому что я никак не вовлечен в это дело. Чтобы я делал в подобной ситуации? У меня всегда все хорошо. Если моему другу правда нужны деньги, то я дам ему их. 50, 100 тысяч евро, если он в них нуждается, то я просто дам ему эти средства.

Каждый сам выбирает свою судьбу. Я футболист. Не бандит, шантажист, посредник или еще кто-то. Это не мое. Я просто хочу восстановиться после травмы и вновь начать играть за «Манчестер Сити», — заключил Насри.