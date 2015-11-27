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    Вальбуэна не удивлен появлением имени Насри в его деле

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна не удивлен, что в его дело, связанное с шантажом, оказался замешан полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри.

    «У нас всегда были непростые отношения с Насри, поэтому я нисколько не удивлен этим фактом. Учитывая все новые и новые имена, которые появляются в этом деле, мне начинает казаться, что раньше я вел себя как настоящий глупец», – сказал Вальбуэна.

    Напомним, что ранее сегодня стало известно о причастности Насри к делу о шантаже Вальбуэна.

    Источник: Le Figaro

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    27.11.2015 14:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +95

      russell-9 27 ноября 2015, 21:01

      Самиры,Каримы,Саиды..Ну кто бы сомневался.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      ттт40 27 ноября 2015, 17:32

      когда уже видюху в сеть выложат???

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ттт40 27 ноября 2015, 17:42

      Тогда нет смысла шантажировать))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 ноября 2015, 16:09

      Арабы, что с них взять

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 27 ноября 2015, 15:44

      Такое впечатление, что его пол Франции шантажировало, всем хотелось деньжат урвать, которые ему достались в России.
      Бежать надо ему от этих эксплуататоров и тирании, вон Депардье плохого не посоветует )))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 27 ноября 2015, 17:30

      Он видимо столько не выпьет)))

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      Рейтинг: +173

      Serjik78 27 ноября 2015, 15:25

      Насри поднасрал в деле Вальбуэна ;)

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