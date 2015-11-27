«Зенит» отправился в Грозный в составе 20 футболистов

На матч 17-го тура российской Премьер-лиги против «Терека» главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш взял в Грозный 20 футболистов.

Вот полный список игроков:

Вратари: Лодыгин, Кержаков, Малафеев;

Защитники: Смольников, Анюков, Ломбертс, Гарай, Нету, Кришито;

Полузащитники: Гарсия, Витсель, Ткачук, Рязанцев, Евсеев, Шатов, Данни, Троянов;

Нападающие: Халк, Долгов, Дзюба.

Напомним, что матч «Терек» – «Зенит» состоится в Грозном в субботу, 28 ноября, в 17:30 по московскому времени.