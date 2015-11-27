Стадион в Калининграде получил заключение госэкспертизы

Калининградский стадион, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получил заключение государственной экспертизы. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Николай Цуканов.

«Стадион вчера вышел из государственной экспертизы. На объекте уже активно идут подготовительные работы, забито свыше двух тысяч свай. Есть договоренность с генеральным подрядчиком, «Крокус-Интернешнл», о привлечении к строительству местных компаний в качестве субподрядчиков», – сообщил Цуканов на оперативном заседании правительства Калининградской области.

Стоит отметить, что строительные работы планируется закончить к 2017 году. Ранее исполком ФИФА поддержал решение о том, чтобы Екатеринбургу и Калининграду было позволено построить или реконструировать стадионы вместимостью 35 тысяч человек для проведения матчей чемпионата мира 2018 года.