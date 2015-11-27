Жезуш: «Сначала не поверил в то, что «Локомотив» добирался на игру на метро»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш сказал, что очень удивился, узнав о том, что московский «Локомотив» добирался на игру против его команды в пятом туре группового этапа Лиги Европы на метро. Матч закончился победой португальского клуба со счетом (4:2).

«Сначала я в это не поверил! Думаю, в случае игры в Португалии это было бы в принципе невозможно. Мы ехали как обычно. Я не думаю, что это как-то повлияло на сегодняшнюю игру», – передает слова Жезуша корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.