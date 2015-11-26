Ловчев: «Видно, что Акинфееву нужна передышка»

Бывший футболист московского «Спартака», эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением о неудачной игре голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в последних матчах.

«Акинфеев, за вычетом перерывов на лечение после травм, играет постоянно в лице уже на протяжении почти 15 лет. Это огромный срок! Но нельзя постоянно держать свой уровень, потому что вратарь – это особенное нервное напряжение. Не знаю, как внутри команды выстроены взаимоотношения, но Акинфееву, это видно, нужна передышка. Как это случилось в «Зените», когда после ошибок дали отдохнуть Лодыгину – и ничуть Юрий слабее от этого не стал. Здесь Игорь провел плохой матч с Самарой, пустил два от «Вольфсбурга».

Меня больше всего удивили два момента в эпизоде с первым голом Шюррле: во-первых, остановились защитники, Васин и Набабкин на легком аллюре побежали в оборону, подумав, что будет вне игры. Простое правило – если судья не свистнул, игра продолжается! И второе – крик Акинфеева на защитников. Да, они виноваты, но если бы не твой ляп, ты же мячик сам себе забил, то ничего и не было бы. Выйди после игры, извинись – но вместо этого орет на защитников… Ты же сам бабочку пустил! Причем это не первый уже случай, когда вместо того, чтобы с себя спросить, Игорь начинает что-то кричать защитникам», - отметил Ловчев.