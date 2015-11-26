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Ловчев: «Видно, что Акинфееву нужна передышка»

26 ноября 2015, 20:14
10

Бывший футболист московского «Спартака», эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением о неудачной игре голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в последних матчах.

«Акинфеев, за вычетом перерывов на лечение после травм, играет постоянно в лице уже на протяжении почти 15 лет. Это огромный срок! Но нельзя постоянно держать свой уровень, потому что вратарь – это особенное нервное напряжение. Не знаю, как внутри команды выстроены взаимоотношения, но Акинфееву, это видно, нужна передышка. Как это случилось в «Зените», когда после ошибок дали отдохнуть Лодыгину – и ничуть Юрий слабее от этого не стал. Здесь Игорь провел плохой матч с Самарой, пустил два от «Вольфсбурга».

Меня больше всего удивили два момента в эпизоде с первым голом Шюррле: во-первых, остановились защитники, Васин и Набабкин на легком аллюре побежали в оборону, подумав, что будет вне игры. Простое правило – если судья не свистнул, игра продолжается! И второе – крик Акинфеева на защитников. Да, они виноваты, но если бы не твой ляп, ты же мячик сам себе забил, то ничего и не было бы. Выйди после игры, извинись – но вместо этого орет на защитников… Ты же сам бабочку пустил! Причем это не первый уже случай, когда вместо того, чтобы с себя спросить, Игорь начинает что-то кричать защитникам», - отметил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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Майор Дзагоев
1448560507
С отдыхом солидарен: надо дать Игорю подумать, отдохнуть. Он железный парень, превосходный вратарь, даже футболом не наелся, но нервы уже не те, надо их расслабить. Чтобы крепче сжимались и помогали тащить неберущиеся мячи.
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Платунишка
1448561759
Видно, что Ловчеву нужна передышка, а то он спамит не переставая.
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tims
1448581030
На сей раз с Ловчевым соглашусь. А по поводу игры Акинфеева хочется высказаться даже более резко, но не буду. И так всё ясно. Впрочем в матче с "Вольфсбургом" весь ЦСКА сыграл плохо. А ведь немцы показала совсем не лучшую игру...
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zenit747
1448589084
Лет 6 уже как ему требуется передышка.
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mnb 95
1448604803
Передышка нужна давно, но не только Акинфееву, а и всей команде.
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CSKA-39-
1448620681
А кем его заменить? В Зените Керж есть, а у нас дырявый Чепа! Уж лучше тогда Помазуна ставить чем Серегу!
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андрей андреев
1448644982
Я так понял Гилерме в сборную взяли?А Акинфееву нужна передышка-третьим вратарём
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