ЦСКА лишился Игнашевича на неделю

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, получивший повреждение во вчерашней встрече пятого тура Лиги чемпионов с «Вольфсбургом», прошел медицинское обследование, по итогам которого 36-летнему игроку был поставлен диагноз: межфасциальное повреждение икроножной мышцы левой голени. Как заявляет медицинский штаб красно-синих, по предварительным прогнозам, на возвращение Игнашевича в общую группу может понадобиться около недели.

Напомним, защитник был заменен после первой половины встречи ЦСКА – «Вольфсбург», проходившей 25-го ноября на «Арене Химки» и завершившейся победой гостей со счетом 0:2.