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ЦСКА лишился Игнашевича на неделю

26 ноября 2015, 13:44
6

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, получивший повреждение во вчерашней встрече пятого тура Лиги чемпионов с «Вольфсбургом», прошел медицинское обследование, по итогам которого 36-летнему игроку был поставлен диагноз: межфасциальное повреждение икроножной мышцы левой голени. Как заявляет медицинский штаб красно-синих, по предварительным прогнозам, на возвращение Игнашевича в общую группу может понадобиться около недели.

Напомним, защитник был заменен после первой половины встречи ЦСКА – «Вольфсбург», проходившей 25-го ноября на «Арене Химки» и завершившейся победой гостей со счетом 0:2.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вольфсбург Игнашевич Сергей
Комментарии (6)
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del Pero
1448539632
если честно, то не велика и потеря.Будем надеяться что нет худа без добра(в смысле скорейшей замены)
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Сумкин Сын
1448539679
Это хорошо!
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Каратель помойников
1448541077
в запой ушёл))а если по существу,то скорейшего выздоровления
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subbotaspartak
1448542070
Всё правильно, волки порвали коней на мясо, а конина разве что Рубину по вкусу...
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nemolod
1448557383
Получился наглядный пример-без Игнашевича два мяча залетело!
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tims
1448678678
Васина надо наигрывать. А Игнашевич пусть сидит на лавке и лечит свои мышцы. Естественно, за минимальную зарплату. Толку от него что с межфасциальными повреждениями, что без них, немного. А вообще, хорошо ещё, что Игнашевич не сослался на геморрой...
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