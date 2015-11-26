«Лацио» - «Днепр». Смотреть онлайн

Для продолжения борьбы в Лиге Европы «Днепр» в сегодняшнем выездном матче должен приложить все усилия для победы над лидирующим в группе G «Лацио». Итальянцам также не стоит расслабляться, учитывая трехочковое преимущество над идущим вторым «Сент-Этьеном».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Лацио» - «Днепр», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:00.