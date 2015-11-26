Проценко: «Почти вся Премьер-лига собиралась зимой в Турцию»

Матч-агент ФИФА Вячеслав Проценко занимается организацией подготовки сборов российских клубов. Сейчас он попал в центр внимания, учитывая вчерашние рекомендации всем российским клубам РФС отказаться от зимних сборов на территории Турции в связи со сложной политической обстановкой.

«Мне сейчас поступает множество звонков. Пока все находятся в замешательстве: что делать? Отвечаю: нужно искать другие варианты, смотреть, где еще есть комфортные условия и проводятся зимние турниры. «Локомотив»? Они заранее оплатили сбор. Однако вопрос решаем. Сделаем все, что возможно, чтобы перевести деньги в другую страну и выйти из ситуации с минимумом потерь. Это уже наши проблемы.

Премьер-лига – почти вся собиралась в Турцию, включая «Спартак» и «Динамо». Исключение – «Зенит» и ЦСКА. Теперь будем предлагать альтернативу – Кипр, Португалию, Испанию. С Мальты поступили интересные предложения. По деньгам получится почти то же самое, что и в Турции. Где-то чуть дороже – в зависимости от категории отелей. Но такого разнообразия и по комфорту, и по ценам, как в Турции, конечно, больше нигде нет.

Пострадают в первую очередь первая и вторая лиги. Первой лиге для начала надо определиться с Кубком ФНЛ. Крым и Сочи? Инфраструктура не позволяет. Даже в Сочи имеется только центр «Спутник-Спорт» с тремя натуральными и двумя искусственными полями. И фактически больше ничего. Стадион имени Славы Метревели – это официально главная база легкой атлетики», – рассказал Проценко.

Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой «воздух-воздух» турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.