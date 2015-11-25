Дзагоев: «ЦСКА хорошо играет»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пообщался с журналистами после поражения в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2). Оба гола армейцы пропустили во втором тайме.

– Почему до перерыва не получилось сыграть в атаке так, как в первые 20 минут второго тайма?

– Почему первые 20 минут? Мы второй тайм, в принципе, хорошо сыграли, я считаю. Конечно, обидно, что пропустили совсем нелепый гол. Во втором тайме ничего не предвещало этого. У нас были моменты. Не забили. Соперник забил.

– Получается, что ЦСКА проиграл четыре матча подряд, если учитывать все турниры. Есть ли у этих поражений какие-то общие черты?

– Да нету никаких. Команда хорошо играет, в принципе. Немножко нам не везет в каких-то мелких моментах. Конечно, над завершением нужно работать.

– Команда начала выступления в Лиге чемпионов в июле. Сейчас уже конец ноября. Можно говорить, что команде просто не хватило физических сил, длины скамейки?

– Дело не в этом. Забив свои моменты, можно было бы выиграть. Хороший матч провели. Немножко не повезло.

– Перед тем, как Тошич попал в штангу, вы оставили ему мяч даже не пяткой, а подошвой. Вы его видели, или это было чутье?

– Видел, конечно. Как на чутье такой пас отдавать?

– Какие можно подвести итоги выступления в Лиге чемпионов?

– У нас еще один матч. Рано подводить итоги, – сказал Дзагоев.